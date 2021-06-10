Пользователи онлайн-кинотеатра «В Рейтинге» высоко оценили новый российский фильм «Турист», в котором повествуется о работе наших инструкторов в далекой Африке.

В центре сюжета картины — молодой русский парень с позывным «Турист», который отправился в качестве инструктора в Центральноафриканскую Республику, но вынужден волей случая сам взять в руки оружие для защиты мирных жителей от криминальных банд. Фильм получил у пользователей ресурса 4,5 звезды из 5 возможных.

Вероятно, это связано с тем, что фильм основан на реальных событиях, связанных с работой российских специалистов в ЦАР, прибывших в страну для обучения местных силовиков в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. В конце 2020 года бандиты атаковали столицу страны, город Банги, и ряд других крупных городов, стремясь помешать проведению президентских и парламентских выборов, однако получили достойный отпор от военных ЦАР, прошедших подготовку у российских спецов.

Кроме того, важным фактором в достижении реалистичности стало то, что съемки проходили непосредственно в ЦАР, а потому в картине передан местный колорит.

Многие зрители отметили, что были приятно удивлены качеством продукта отечественного кинематографа.

«Честно говоря, не ожидал, что фильм захватит, думал, очередная клюква будет. Нужно отдать должное авторам «Туриста», фильм получился жизненным, про настоящих русских мужчин», — рассказал пользователь Stanislav Vasiljevich.

Впрочем, российские зрители не одиноки в своих оценках: «Турист», мировая премьера которого состоялась 14 мая на центральном стадионе Банги, вызвал настоящий фурор в Центральноафриканской республике. О бешенной популярности фильма в ЦАР свидетельствует тот факт, что «Турист» стал первым российским фильмом, дублированным на санго — государственный язык ЦАР.

Вполне возможно, что авторы «Туриста» на волне популярности фильма задумаются о съемках продолжения, ведь события, происходящие на Африканском континенте, могут лечь в основу не одного киносценария.