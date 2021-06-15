Бывший президент Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе скрывается от правосудия на границе ЦАР с Чадом.

Об этом сообщили журналисты издания Centrafrique News. По их данным, Бозизе находится в приграничной зоне на севере страны. На официальной странице издания в Facebook было опубликовано фото исхудавшего Бозизе. Сообщается, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего, медицинскую помощь он получает из Чада.

Бозизе оказался в бегах после неудачной попытки государственного переворота в декабре прошлого года. Ему на верность присягнули бандфомирования ЦАР, которые объединились для силового захвата власти в стране. Однако после неудачного наступления на столицу им пришлось отступить. Правительственные войска ЦАР (FACA) защитили Банги и организовали контрнаступление на позиции боевиков.

Успешные операции обусловлены высокой подготовкой военнослужащих, которые прошли обучение у российских инструкторов. Специалисты из России, которых в западных СМИ называют «ЧВК Вагнера», превратили FACA в мощную армию.

Франсуа Бозизе и его ближайшие соратники были вынуждены бежать, пока вооруженные силы ЦАР город за городом освобождали страну от бандформирований.

Теперь республика постепенно возвращается к мирной жизни. Открываются школы, больницы, государственные учреждения. Силовики патрулируют улицы на случай новых нападений со стороны боевиков и зачищают окраины от остатков бандформирований