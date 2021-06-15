читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший президент Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе скрывается от правосудия на границе ЦАР с Чадом.

Об этом сообщили журналисты издания Centrafrique News. По их данным, Бозизе находится в приграничной зоне на севере страны. На официальной странице издания в Facebook было опубликовано фото исхудавшего Бозизе. Сообщается, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего, медицинскую помощь он получает из Чада.

Бозизе оказался в бегах после неудачной попытки государственного переворота в декабре прошлого года. Ему на верность присягнули бандфомирования ЦАР, которые объединились для силового захвата власти в стране. Однако после неудачного наступления на столицу им пришлось отступить. Правительственные войска ЦАР (FACA) защитили Банги и организовали контрнаступление на позиции боевиков.

Успешные операции обусловлены высокой подготовкой военнослужащих, которые прошли обучение у российских инструкторов. Специалисты из России, которых в западных СМИ называют «ЧВК Вагнера», превратили FACA в мощную армию.

Франсуа Бозизе и его ближайшие соратники были вынуждены бежать, пока вооруженные силы ЦАР город за городом освобождали страну от бандформирований.

Теперь республика постепенно возвращается к мирной жизни. Открываются школы, больницы, государственные учреждения. Силовики патрулируют улицы на случай новых нападений со стороны боевиков и зачищают окраины от остатков бандформирований

Вам может понравиться

Танк «Армата» не заинтересовал никого из зарубежных заказчиков, хотя Т-90МС успешно экспортируется

Российские СМИ не раз писали, что наряду с истребителями Су-57 многие страны проявили заинтересованность в новейшем основном боевом танке Т-14 «Армата». Тем не менее, китайский портал QQ-Tencent в своей публикации

Политолог Ищенко объяснил низкую боеспособность армии Украины

Накануне в Сети было опубликовано исследование, выявившее сильнейшие армии мира по мнению аналитического ресурса Global Firepower. В общей сложности авторы исследования обратили внимание на 138 стран, среди которых лидерами оказались

FAZ: Зачем Германии поставлять оружие Украине?

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) опубликовало статью Нико Попеску, директора программы Wider Europea аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), которая фактически предлагает расширение «военной помощи» Украине от
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 июня – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 15 июня – ясно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 июня – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 июня – переменная облачность, до 14 °C | Королев: погода, 15 июня – небольшая облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 15 июня – ясно, до 25 °C | Армавир: погода, 15 июня – пасмурно, до 25 °C |