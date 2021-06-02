Турецкий лидер Тайип Эрдоган надавил на Центробанк, чтобы к июлю начать снижать кредитные ставки и тем самым обрушил курс национальной валюты, сообщает американское издание Bloomberg.

Свое заявление по поводу кредитных ставок президент Турции озвучил вечером, 1 июня. Уже утром в среду курс турецкой лиры снизился практически на 3 процента.

Эксперты американского издания заявляют, что Эрдоган хочет снизить ставки, несмотря на стремительный рост инфляции. Он считает, что таким образом удастся остановить обесценивание национальной валюты. Однако опыт западных банков показывает, что такого результата достичь невозможно.

Напомним, что турецкая лира падает с начала года и замедлить ее снижение не удается. В марте, после увольнения Эрдоганом главы Центробанка Наджи Агбалы, который повысил ключевую ставку, национальная валюта рухнула до своего исторического минимума.