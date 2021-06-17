Пользователи сети отреагировали на заявление экс-президента США Дональда Трампа о «ветряных мельницах», которые «убивают наших птиц». Это высказывание моментально стало вирусным и разлетелось по сети со скоростью баллистической ракеты.

Чтобы понять, что именно произошло, достаточно изучить заявления Трампа, которые он делал на протяжении практически всего срока своего президентства. Бывший американский лидер во все времена негативно относится к ветровой энергии. Он всегда высказывался в том духе, что «ветряные мельницы» провоцируют рак, а также плохо сказываются на стоимости объектов недвижимости.

Никаких доказательств Трамп никогда не приводил, но это и не было нужно. Потому что ненависть к ветровым электростанциям зреет у многих. Бывший глава государства лишь раздувает его, за что подвергается лавинам критики со стороны своих оппонентов.

Очередное заявление Трамп сделал во время интервью каналу Fox News, на который экс-президента позвали, чтобы прокомментировать саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена. Он это сделал, но все разговоры о саммите померкли перед одной-единственной фразой.

«Мы не собираемся быть энергонезависимыми через два месяца. Повсюду строят ветряные мельницы, чтобы разрушить нашу землю и убить наших птиц. Чтобы убить все», – заявил Дональд Трамп.

Экс-президент также добавил, что «прерывистая энергия», которую дают «ветряные мельницы», не сможет обеспечить нормальную работу больших американских фабрик.

Высказывание моментально привлекло внимание пользователей. Которые оставляли в основном ироничные комментарии.

«Это правда, что меня только что убила ветряная мельница?», – поинтересовался один из противников Трампа.

Другой был более категоричен и написал свой комментарий в утвердительной форме:

«Только на этой неделе меня трижды убила ветряная мельница».

Пользователь под псевдонимом Призрак Хашогги также присоединился к ироничным заявлениям.

«Это правда. В прошлый раз, когда я видел ветряную мельницу, в сотне миль не осталось ничего живого. Потом я умер», – написал он.

Джастин Барагона в своем Твиттер-аккаунте намекнул, что Трамп несколько нерационально использовал предоставленное ему эфирное время: