Бывший главный инфекционист США Энтони Фаучи в начале пандемии коронавируса давал неправильные советы, заявил Дональд Трамп. По словам экс-главы государства, Соединенным Штатам крупно повезло, что он не стал слушать рекомендации врача и все сделал по-своему.

Такое заявление Трамп сделал после того, как Фаучи выложил в открытый доступ прошлогоднюю рабочую переписку. Экс-президент отметил, что инфекционист никак не мог определиться с необходимостью ношения масок – сперва заявлял, что они не нужны, а потом изменил мнение. Также Фаучи считал, что закрывать авиасообщение с Европой и Китаем не нужно.

Так и не смог специалист сформировать свою точку зрения и по поводу происхождения коронавируса. Сначала он заявлял, что китайские лаборатории не имеют к нему никакого отношения, но потом стал говорить совершенно обратное.

Трамп также напомнил, что Фаучи считал, что на разработку вакцины уйдет не меньше трех лет, однако эффективный препарат появился в США спустя 9 месяцев после начала работы над ним.