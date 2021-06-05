Передовые силы НАТО в Прибалтике и Польше ничего не смогут сделать в случае широкомасштабного наступления российских войск. Аналитики американского издания TNSR уверены, что эти подразделения являются не более, чем заложниками.

Авторы поясняют, что Соединенные Штаты действуют согласно давно утвержденной доктрине. Они размещают на границах потенциального противника компактные группы войск, расположенные плотно друг к дружке. Эти подразделения должны выполнять роль «растяжки», то есть притормаживать движение агрессора и удерживать его до подхода основных сил.

По мнению экспертов, с Россией такой номер не пройдет. Если она начнет наступление, то «растяжки» превратятся в «лежачих полицейских», которые лишь на небольшой промежуток времени замедлят продвижение войск. Подкрепление придет слишком поздно – к этому моменту РФ уже углубится на территорию Прибалтики и сможет диктовать свои условия натовским силам.

Именно поэтому аналитики предлагают усиливать военное присутствие на границах с РФ или хотя бы на тех участках, которые могут стать максимально опасными. Тогда возможное наступление либо остановится, либо не начнется вообще.