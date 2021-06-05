Рэпер Тимати впервые вышел в свет в компании Екатерины Сафаровой – победительницы шоу «Холостяк».

Как сообщается, пара появилась на премии Муз-ТВ. И Тимати, и Екатерина отдали предпочтение чёрным нарядам. Так, Сафарова выбрала платье, имеющее глубокое декольте и разрез. Тимати же выбрал чёрный костюм с кожаным пиджаком. Кроме того, Екатерина поделилась с поклонниками небольшим видео, в котором показала, как они с Тимати едут на премию.

Как отмечается, согласно условиям шоу, до официального окончания программы пара не могла демонстрировать свои отношения. Однако теперь они имеют право появляться на различных мероприятиях вместе. На мероприятии они подошли к ведущей шоу Насте Иввлеевой и переговорили с ней, а после начали позировать фотографам.

Недавно Тимати объяснил, почему он выбрал Екатерину Сафарону, а не Алису Грабовую. По его словам, он так и не понял за время передачи, является ли Алиса настоящей.