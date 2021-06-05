читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рэпер Тимати впервые вышел в свет в компании Екатерины Сафаровой – победительницы шоу «Холостяк».

Как сообщается, пара появилась на премии Муз-ТВ. И Тимати, и Екатерина отдали предпочтение чёрным нарядам. Так, Сафарова выбрала платье, имеющее глубокое декольте и разрез. Тимати же выбрал чёрный костюм с кожаным пиджаком. Кроме того, Екатерина поделилась с поклонниками небольшим видео, в котором показала, как они с Тимати едут на премию.

Как отмечается, согласно условиям шоу, до официального окончания программы пара не могла демонстрировать свои отношения. Однако теперь они имеют право появляться на различных мероприятиях вместе. На мероприятии они подошли к ведущей шоу Насте Иввлеевой и переговорили с ней, а после начали позировать фотографам.

Недавно Тимати объяснил, почему он выбрал Екатерину Сафарону, а не Алису Грабовую. По его словам, он так и не понял за время передачи, является ли Алиса настоящей.

Вам может понравиться

Швыдкой раскрыл подробности процесса возвращения скифского золота в Крым

Скифское золото, которое «зависло» в Голландии после выставки в 2014 году, нужно «вернуть, откуда взяли», заявил спецпредставитель российского лидера по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что голландская сторона

Дандыкин: У России есть все шансы победить в войне с США одним залпом

Представитель американского Минобороны Майкл Уайт пожаловался миру, что потенциальные противники США успели накопить «огромный арсенал баллистических ракет». Также он заявил, что Россия ушла далеко вперед в области разработки гиперзвуковых ракет

Политолог Фридман: Россия может “раздробить” НАТО и “завладеть” Европой

Союз США и Европы против России лишь на первый взгляд выглядит монолитным, но на самом деле Кремль вполне может раздробить его и одержать очередную победу, уверен американский политический эксперт Джордж
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |