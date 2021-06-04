За две недели до встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина Америка устроила военные игры прямо у порога РФ. Стратегические бомбардировщики B-52 облетели территории тридцати стран-членов Североатлантического альянса, продемонстрировав свою мощь, сообщает британское интернет-издание The Sun.

Авторы публикации отметили, что к американским самолетам присоединилась авиация ФРГ, Великобритании, Франции, Турции и еще 17 государств НАТО. Это должно стать «суровым предупреждением» для Москвы о готовности Альянса отстаивать свои интересы.

Еще одно такое предупреждение готовит АУГ Королевского флота Великобритании. У берегов Португалии авианосец «Куин Элизабет» возглавил учения Альянса, которые в конечном итоге сместятся в акваторию Черного моря. Так Лондон намеревается побороться за свободу судоходства и показать Украине свою солидарность с ней.