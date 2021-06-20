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После встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена Соединенные Штаты настроены на конструктивное сотрудничество с Россией. Однако на пути к нему стоит Украина, которой США наобещали вступление в НАТО и военную помощь.

Публицист Джон Рюл рассказал в издании The National Interest, что конструктивное сотрудничество сейчас в интересах Вашингтона. Ни Россия, ни Китай к нему особо не стремятся даже после саммита в Женеве. Но для того, чтобы начать диалог, США придется ослабить давление на РФ.

Для этого можно снять санкции, однако в этой ситуации Байдена просто не поймет большая часть жителей Америки. Поэтому ему следует действовать постепенно.

К способам ослабить давление и не вызвать гнев американцев публицист отнес снятие всех санкций с «Северного потока-2». Особого смысла в них нет, так как газопровод будет достроен в любом случае. Это ударит по Украине, которая сразу после завершения проекта понесет серьезные потери.

Кроме того, США нужно отказаться от идеи затянуть Украину в НАТО. Такое решение вполне устроит Москву, так как она перестанет волноваться из-за возможного появления у самых своих границ ядерных ракет НАТО и сможет пойти на конструктивный диалог.

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