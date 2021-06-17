Американское издание The Drive рассказало о советском ракетном катере «Ураган» проекта 1240. На западе катер получил кодовое название «Саранча».

Как сообщается в статье, катер был построен только один. В передней части он имел подводные крылья. При повышении скорости крылья поднимались из воды – это позволяло уменьшить сопротивление. Также крылья способствовали экономии топлива, и увеличению устойчивости. Скорость катера – более 60-ти узлов. Длина катера составляла более 48 метров, его водоизмещение – около 400 тонн.

Также ещё одно крыло было расположено в задней части. Передвигался катер за счёт пары газовых турбин, чья мощность составляла до 18 000 л.с. каждая. В качестве вооружения имелись две спаренные пусковые установки для противокорабельных ракет П-120 «Малахит», чья дальность стрельбы составляла около 112 км, пусковая установка зенитных ракет «Оса-М» и 30-мм пушка АК-630М с шестью стволами.

Катер был заложен в 1973 году, четыре года спустя начались его испытания, после которых он был принят на службу. В 1992 году «Ураган» был повреждён пожаром, после которого затонул.

Недавно американский эксперт Питер Сучиу в интервью изданию 19FortyFive рассказал о советском штурмовике Ил-10. По его словам, этот штурмовик стал настоящим кошмаром для Гитлера.