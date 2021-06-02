В 1944 году Советский Союз завершил модернизацию самолета Ил-2 и выпустил штурмовик Ил-10, который стал настоящим «летающим танком». Американский эксперт Питер Сучиу в издании 19FortyFive рассказал об особенностях этой боевой машины.

Советские конструкторы в ходе модернизации защитили самолет броней, вес которой составлял около тонны. Это практически полностью исключало возможность сбить штурмовик в воздушном бою. Кроме того, его хорошо вооружили. Заднюю полусферу от противника защищал крупнокалиберный пулемет, а в крыльях находились две 23-миллиметровые автоматически пушки. Также сзади располагалось еще и два средних пулемета.

Сучиу заявляет, что Ил-10 наводил страх на гитлеровские войска и стал настоящим кошмаром для самого Адольфа Гитлера. Штурмовик вполне мог превратиться в наиболее боеспособную воздушную машину Второй мировой, однако для этого его слишком поздно создали.