Большие игры, которые устраивает Североатлантический альянс, могут негативно повлиять на безопасность в Балтийском регионе. Авторы издания The Baltic Word поясняют, что речь идет о недавнем инцидента с бомбардировщиком Ту-160 и итальянскими истребителями F-35.

Журналисты предостерегают НАТО от подобных игр в будущем. Они напоминают, что российский стратегический бомбардировщик находился в международном воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Он осуществлял традиционное патрулирование в полном соответствии со всеми правилами и нормами.

Рвение Североатлантического альянса, отправившего на перехват бомбардировщика свои F-35, а также шведский самолет Gripen и датские F-16, вполне может привести к серьезным проблемам для стран Балтии.

По мнению авторов статьи, появление в непосредственной близости от «стратега» натовских истребителей заставляет его автоматически переходить в режим полной боевой готовности. В таком состоянии даже малейшие признаки враждебности могут спровоцировать переход к реальному вооруженному столкновению. От которого пострадают все. Именно поэтому Альянсу желательно задуматься о целесообразности перехвата и сопровождения российских бомбардировщиков, летящих строго по заявленному курсу и не выявляющих никаких признаков агрессии.