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Военный эксперт Марк Эпископос рассказал в издании The National Interest о российском оружии, которое вселяет во всех противников РФ всепоглощающий ужас. Он отметил, что США также разрабатывали данное вооружение, но так страшно, как у России, у них не получилось.

Речь идет о термобарическом оружии, которое идеально подходит для нанесения ударов по хорошо укрепленным позициям противника. В его создании Россия достигла невероятных успехов, хотя первыми использовали его все же Соединенные Штаты. Знаменитый напалм во Вьетнаме заставил Россию поразмыслить над разработкой аналога и она превзошла Америку в этом вопросе.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», поясняет, что после тяжелых огнеметных систем «Буратино» или «Солнцепек» на поле боя не остается ничего живого. Они выжигают кислород в огромных объемах и демонстрируют невероятный эффект. В результате которого уничтожается даже та живая сила, которая находится в бункерах и блиндажах, выполненных из непробиваемого слоя бетона.

По мнению Эпископоса, такие системы, как «Буратино» или новейшая ТОС-2 «Тосочка», отлично подходят для съемок фильмов ужасов. Потому что полностью опустошают огромные территории буквально за несколько минут.

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