Телеведущий CNBC Джим Крамер продал практически все имеющиеся у него биткоины.

Как сообщается, причиной для продажи биткоинов стало то, что её используют в программах-вымогателях. Кроме того, в последнее время Китай начал усиливать давление на криптовалюты.

По словам Крамера, они считают криптовалюты угрозой своему режиму, так как не имеют возможности контролировать их обращение. Телеведущий отметил, что если в Китае начинают что-то преследовать, то обычно добиваются своей цели. Свои биткоины он приобрёл по 12 тысяч долларов, а продал их некоторое время назад со стоимостью более 60 тысяч долларов.

Из-за действий КНР в отношении криптовалюты скорость хеширования биткоинов упала, так как майнинговые операции закрываются или переводятся в другие страны. В настоящее время стоимость биткоина начала падать.

Ранее мы сообщали, что давление Китая на майнеров привело к падению курса криптовалюты. Как указывается, в пяти китайских провинциях запретили деятельность майнинговых комплексов.