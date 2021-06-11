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Международная группа специалистов создала насекомое-киборга из мадагаскарского таракана, прикрепив к нему устройство с тепловой камерой. Она также научила его обнаруживать людей.

Исследователи подсоединили к таракану девайс, позволяющий контролировать его движения путем применения электростимуляции. Данный комплекс также включает в себя инфракрасную камеру и систему навигации. Благодаря этому оборудованию, насекомое сможет находить людей, оказавшихся под завалами.

Чтобы протестировать свое новое изобретение, инженеры провели несколько опытов. Они расставили на небольшой площадке множество препятствий и дали задание таракану найти двух человек, стоящих в разных частях «лабиринта». В результате насекомое смогло успешно пройти данное испытание.

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