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Ведущий авторского шоу Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News Такер Карлсон прокомментировал недавний доклад американской разведки по НЛО. Он отметил, что даже столь солидная организация после многих лет изучения необъяснимых воздушных явлений так и не сумела сказать, что они собой представляют.

По словам Карлсона, Пентагон тщательно скрывает от граждан все сведения об НЛО. Даже в докладе, представленном широкой публике, никаких подробностей нет. В нем лишь упоминается о поведении необъяснимых явлений, которые либо долгое время находятся на одном месте, либо перемещаются с огромной скоростью.

Разведка раскрыла конкретные сведения лишь об одном НЛО, которым оказался сдувающийся воздушный шар. Об остальных 143 объектах рассказали лишь вскользь, упомянув, что причинами их появления могли быть природные факторы, технологии, разработанные США или странами конкурентами, либо «другие варианты». Под последними, по словам Карлсона, может подразумеваться что угодно.

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