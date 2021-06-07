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«Центр социального питания», занимающийся обслуживанием вологодских дошкольных и школьных образовательных учреждений, получил от поставщика некачественную продукцию, а именно партию мяса «зеленого оттенка».

Договор с поставщиком был заключен в 2020 году. На склад «Центра социального питания» поступила партия мяса весом 227 кг. Однако качество товара вызвало немало вопросов. Дело в том, что мясо имело неприятный запах и зеленоватый оттенок. Более того, внешний вид некоторых кусков напоминал элементы внутренних органов. Мясо на 20% состояло из жировой ткани, а при надавливании пальцем на его липкую поверхность ямка не выравнивалась, что говорит о нарушении условий и сроков хранения.

Эксперты Роспотребнадзора провели экспертизу проб. Выяснилось, что микробиологические показатели безопасности мяса не соответствуют нормам. «Центр социального питания» подал на поставщика заявление в суд и потребовал назначить штраф в размере 259 350 рублей, что составляет 5% от цены госконтртакта.

Суд снизил сумму в пять раз. Предприниматель получил штраф 51 тысячу 870 рублей. Подчеркнем, что стоимость госконтракта составляла более 5 миллионов рублей. Однако возможный вред, который мог быть нанесен здоровью детей в случае попадания несвежего мяса в школы и детсады, оценили в столь ничтожную сумму.

Законодательство, регулирующее социальное питание, необходимо ужесточить. Это неоднократно доказывалось на примере Санкт-Петербурга. Одного из крупнейших поставщиков АО «Артис-Детское питание», на которого каждый день поступают жалобы, родители и вовсе требуют отстранить от работы.

Комбинату удается побеждать в торгах за счет агрессивного демпинга. После этого он вынужден идти на сомнительные меры, чтобы выполнить обязательства. Например, поставщик, вероятно, кормит детей переработанными отходами и занижает энергетическую ценность блюд. Кроме того, «Артис-Детское питание» не устранил за 3 месяца нарушения, выявленные надзорным ведомством. РПН намерен привлечь комбинат к ответственности, однако и на этот раз все будет сведено к уплате штрафа. Навряд ли это способно серьезно ударить по карману руководства «Артиса», так как прошлогодний оборот компании составил 2,8 миллиарда рублей.

Чтобы принудить поставщиков соцпита соблюдать российское законодательство в сфере детского питания, необходимо при выявлении нарушений отстранять их от работы с детьми навсегда.

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