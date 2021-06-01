Стивен Кинг, который прославился как писатель ужасов, в беседе с Dread Central назвал наиболее страшный кинофильм.

Согласно его заявлению, наибольший страх он испытывал тогда, когда ему довелось посмотреть киноленту «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Этот фильм вышел в прокат в 1999 году. Как сообщил Кинг, он был в больнице, ему вкололи обезболивающие, и в это время кассету с фильмом принёс его сын. Он заявил, что отец обязан посмотреть данный фильм.

В итоге где-то на середине фильма писатель потребовал выключить его, сказав, что это жутко и странно.

«Ведьма из Блэр» является малобюджетным фильмом – на весь производственный процесс было потрачено около 500 тысяч долларов. Однако в прокате ленте удалось собрать почти 250 миллионов долларов и получить множество положительных отзывов как от зрителей, так и от критиков.

Недавно кинокритик Валерий Фомин рассказал, какое влияние фильм “Турист” может оказать за рубежом. Как он считает, это позволит укрепить образ России.