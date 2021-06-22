Представители немецкого издания Die Zeit сообщили, что на страницах газеты скоро появится материал про Великую Отечественную войну, написанный Владимиром Путиным, лидером РФ.

Отмечается, что статья выйдет уже во вторник, 22 июня. Дмитрий Песков, представитель Кремля, отметил, что сама Германия стала одной из первых жертв нацизма. По этой причине в рамках переговоров с ФРГ Путин не раз заявлял о желании обратиться к немцам, желая поделиться с ними своим мнением по поводу случившегося.

Песков также отметил, что президент Российской Федерации написал этот материал на русском языке. Журналисты напоминают, что глава российского государства хорошо знает немецкий язык. Недавно он говорил на нем в ходе встречи с руководителем Международной хоккейной Федерации.