Министерства энергетики и торговли США, а также космическое агентство NASA получат 250 миллиардов долларов на организацию технического противостояния с Китаем. Средства выделяются на производство полупроводников и комплектующих, поставки которых до сих пор идут из Поднебесной империи.

По мнению сенаторов, проголосовавших за выделение денег, их успешное освоение позволит полностью избавиться от зависимости, в которую США попали с приобретением у КНР полупроводников, аккумуляторных батарей для электромобилей, других товаров.

Упомянутые 250 миллиардов станут инвестицией в инновационные технологии, в исследования и развитие науки, что позволить доказать превосходство над Китаем. Также их часть используют на введение контрмер в области торговли с КНР.

Средства выделят сразу после того, как Палата представителей одобрит законопроект, а президент Джо Байден поставит на нем свою подпись.