Соединенные Штаты запускают программу по разработке противовирусных таблеток, на которую уже выделено более 3 миллиардов долларов. Автор издания The New York Times Карл Циммер уверен, что результаты появятся уже до конца текущего года.

Он отмечает, что в прошлом году актуальным вопросом была разработка вакцины, на которую из бюджета выделили 18 миллиардов. Это дало свои плоды – в минимальные сроки производители предложили сразу пять вариантов препаратов, которые демонстрируют высокую эффективность. Теперь власти намерены обкатать эту систему еще и на изготовителях таблеток.

Предполагается, что препараты, разработанные в рамках программы, будут облегчать симптомы коронавирусной инфекции и уменьшать риск летального исхода. В ближайшие годы этого будет вполне достаточно, чтобы сдерживать патоген и снижать смертность.

Ошибочные эксперименты

Автор напоминает, что в прошлом году на пациентах с коронавирусом, которые оказывались в больнице, исследовали огромное количество препаратов. Но подавляющее большинство из этих лекарств не давало никакого эффекта. Происходило это потому, что ученые просчитались.

Они пытались вылечить уже прогрессирующую болезнь, что является серьезной ошибкой. С Covid-19 нужно начинать бороться сразу же после инфицирования. В первые дни после проникновения коронавируса в организм он начинает моментально размножаться и проникает в клетки, практически не встречая сопротивления со стороны иммунной системы.

Именно в этот период необходимо заблокировать распространение патогена. Для чего и нужны таблетки. Если же коронавирус уже проник в легкие и другие органы, бороться с ним становится намного сложнее.

Ремседевир и его производные

Единственным препаратом, который показал неплохой эффект в ходе исследований, проводимых в медицинских учреждениях, является Ремседевир. Он исследовался и разрабатывался во время появления вируса Эбола, но пришелся ко двору и в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Единственным недостатком является необходимость вводить Ремседевир внутривенно, так как он теряет свои свойства при переходе в кровеносную систему через желудок. Поэтому исследователи тестируют и другие препараты, выпускаемые в форме таблеток. Среди них – молнупиравир, созданный компанией Merck и сейчас находящийся на стадии испытаний. Которые должны завершиться в октябре-ноябре текущего года.

Немного о других кандидатах

В программе, на которую выделяется 3,2 миллиарда долларов, могут поучаствовать и другие препараты. К примеру, компания Pfizer работает над таблетками, в основе которых лежит молекула PF-07321332. Она создавалась еще в начале нулевых годов для борьбы с атипичной пневмонией, но сейчас вполне может быть использована для лечения коронавируса на ранних его стадиях.

Еще один претендент – препарат AT-527, созданный фармацевтической компанией Atea Pharmaceuticals. Он обеспечивает высокую эффективность в лечении гепатита C, а сейчас испытывается в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ученые отмечают, что все перечисленные препараты нужно еще много исследовать, чтобы убедиться в их эффективном воздействии на человеческий организм. Они также заявляют, что даже если программа не даст результатов и не позволит создать таблетку от коронавируса в ближайшие пару лет, она все же обеспечит толчок к многочисленным исследованиям. Которые рано или поздно помогут создать действенный препарат.