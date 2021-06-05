читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании The New York Times отметили, что высокопоставленные чиновники из США ознакомились с докладом касательно НЛО и усомнились в их внеземном происхождении.

Отмечается, что разведслужбам Соединенных Штатов не удалось обнаружить доказательств, указывающих на то, что данные летательные аппараты базировались на инопланетных технологиях. Авторы документа также указали, что большинство соответствующих инцидентов не имели никакой связи с американским передовым вооружением. В результате эксперты исключили версию о том, что летчики наблюдали за испытаниями секретной техники.

Однако данные выводы все равно не исключают вероятности того, что американские военные на самом деле наблюдали за инопланетными кораблями. Исследователи отмечают, что им все еще трудно объяснить, как именно НЛО столь быстро меняли направление своего полета, ускорялись и погружались в воду.

Вам может понравиться

В Military Watch оценили перспективы продаж Су-57 странам Юго-Восточной Азии

Американское военное издание Military Watch 2 июня опубликовало статью с оценками перспектив экспортных поставок странам Юго-Восточной Азии российского истребителя пятого поколения Су-57. Как отмечает издание, поскольку это единственный тяжелый истребитель

Имитируя деятельность: как Россотрудничество работает в ущерб РФ

Успехи России в дипломатии, в военной и политической сферах зависят не только от профессионализма сотрудников Министерства иностранных дел, но и от действий подведомственных некоммерческих организаций как Россотрудничество, которое должно содействовать

«Нейтральная» Швеция охотно принимает учения боевой авиации НАТО в Арктике

Более 300 летчиков вместе с истребителями F-16 ВВС США с авиабазы Шпангдалем, Германия, отправились в Швецию для участия в крупных учениях Arctic Challenge 2021 вместе с шестью другими странами. Отправка
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |