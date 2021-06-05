В издании The New York Times отметили, что высокопоставленные чиновники из США ознакомились с докладом касательно НЛО и усомнились в их внеземном происхождении.

Отмечается, что разведслужбам Соединенных Штатов не удалось обнаружить доказательств, указывающих на то, что данные летательные аппараты базировались на инопланетных технологиях. Авторы документа также указали, что большинство соответствующих инцидентов не имели никакой связи с американским передовым вооружением. В результате эксперты исключили версию о том, что летчики наблюдали за испытаниями секретной техники.

Однако данные выводы все равно не исключают вероятности того, что американские военные на самом деле наблюдали за инопланетными кораблями. Исследователи отмечают, что им все еще трудно объяснить, как именно НЛО столь быстро меняли направление своего полета, ускорялись и погружались в воду.