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Соединенные Штаты обратились к Швейцарии с требованием выдать российского гражданина Владислава Клюшина. Предприниматель, которого в США обвиняют в использовании инсайдерской информации, в настоящий момент находится в тюрьме в кантоне Валлис.

Известно, что швейцарские правоохранители арестовали его 21 марта текущего года. Суд практически сразу принял решение о заключении бизнесмена под стражу. Апелляция Клюшина, поданная им в связи с незаконным арестом, была рассмотрена, однако судебные органы ее отклонили.

Владислав Клюшин – основатель компании М13, которая известна своей системой медиа-мониторинга «Катюша». Сейчас она используется администрацией президента и главным военным ведомством России.

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