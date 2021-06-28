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Пару лет назад американские учение в ходе реализации собственной программы собирали суставную жидкость российских военнослужащих. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук объяснил, зачем это было нужно.

Выяснилось, что образцы синовиальной жидкости понадобились американцам, чтобы раскрыть секрет выносливости российских солдат. Они во все времена считались мощнее военнослужащих ВС США, что заинтересовало ученых.

О сборе биоматериала у российских военнослужащих еще в 2017 году заявлял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Тогда он сообщил, что взятием образцов синовиальной жидкости занимались неправительственные организации. При этом их требовался биоматериал представителей разных народов, живущих на территории РФ.

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