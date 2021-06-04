На азиатских военных базах Пентагона в настоящий момент находится более 280 американских истребителей пятого поколения F-35. США вполне могли бы уверенно заявлять о доминировании в этом регионе, если бы не Россия. Которая уже дала резкий ответ на действия потенциального противника, пишет китайское издание Baijiahao.

Почти триста истребителей F-35 – это мощная сила, которая скрывает в себе серьезную угрозу для российских границ. Но Москва не собирается безучастно наблюдать, как США окружают ее со всех сторон. Она предпринимает жесткие меры, чтобы предотвратить такое развитие событий.

Так, на Курильских островах уже размещены комплексы С-300, которые внимательно наблюдают за небом и готовы атаковать любого нарушителя границ РФ. Также на дальнем востоке разворачиваются ЗРК С-400 «Триумф», обладающие способностью обнаруживать «невидимые» истребители F-35 и сбивать их, если в этом возникнет необходимость. Они усилены ЗРПК «Панцирь-С1».

ПВО России представлена на Дальнем Востоке еще и мощными радиолокационными станциями «Небо М» и «Подлет». Они могут за сотни километров обнаружить и идентифицировать воздушную цель и своевременно выявить любые попытки агрессивных действий. Поэтому можно уверенно заявлять, что Россия резко и в то же время очень грамотно ответила США на развертывание истребителей F-35 в Азиатско-Тихоокеанском регионе.