Эсминец Великобритании Defender 23 июня пересёк границу России в Чёрном море у берегов Крыма.

Этот инцидент, как выяснилось, был запечатлён спутником Sentinel-2. Кадр, демонстрирующий заход британского корабля в российские территориальные воды, опубликовал пользователь Twitter под ником Genjon_.

Согласно его заявлению, корабль находился на расстоянии от берега в 20 километрах, что примерно равняется 10 морским милям. При этом воды считаются территориальными на расстоянии в 12 морских миль от берега.

Кроме того, Genjon_ отметил, что снимок был сделан спутником практически в то же самое время, которое указали в России, сообщая о нарушении границ британским эсминцем.

Из-за действий корабля Великобритании российскому бомбардировщику Су-24М из состава Черноморского флота пришлось задействовать осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250 для нанесения предупредительных ударов.

Инцидент с заходом эсминца Defender в территориальные воды России недавно прокомментировали жители Великобритании. Они выразили негодование и заявили, что провокация была глупой.