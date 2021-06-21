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Разработчики из компании HiccAway создали необычный прибор, которой помогает избавиться от икоты.

Как отмечается, прибор представляет собой многоразовую соломинку с необычной конструкцией. Она имеет наверху мундштук, а снизу колпачок, создающий давление. Для того, чтобы справиться с икотой, нужно налить примерно полстакана воды, а затем выпить её при помощи такой соломинки.

По словам разработчиков, это поможет остановить спазм мышц диафрагмы за счёт создаваемого устройством давления. Эффективность соломинки была подтверждена во время исследования с участием 290 человек. У них, как было заявлено, икота происходила как минимум один раз в месяц, и длилась не менее двух часов. В 92% случаев икоту удалось остановить при помощи соломинки.

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