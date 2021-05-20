Даниэль Клод из Университетского колледжа Лондона вместе со своими коллегами испытала протез большого пальца, который был размещён на руках добровольцев.

Как отмечается, в испытаниях участвовали 36 добровольцев, протез был размещён на их доминирующей руке под мизинцем. Движение дополнительного пальца осуществлялось за счёт сигналов, которые передавались с датчиков, прикреплённых к большим пальцам ног человека. Связь передавалась в беспроводном режиме.

За счёт того, что добровольцы вращали пальцами ног или сжимали их, осуществлялось движение дополнительного пальца. Всего добровольцам следовало испытывать протез в течение пяти дней как в лаборатории, так и на улице. В среднем они носили устройство около трёх часов в день.

За то время добровольцы научились при помощи дополнительного пальца листать страницы, держать чашку кофе, в то время как указательные пальцы держали ложку, и другим действиям. Некоторые адаптировались к протезу весьма быстро, что удивило экспертов.

Также участникам сделали МРТ до эксперимента и после. Было установлено, что у них произошли серьёзные изменения в активности сенсомоторной коры головного мозга, в особенности в тех областях, которые отвечают за представление мозгом рук.

Ранее американские учёные заявили о разработке роботов, которые будут иметь мышечную ткань человека. Как предполагается, это позволит роботам выполнять широкий круг задач.