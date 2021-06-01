Российские специалисты придумали способ, как можно повторно использовать старые автомобильные покрышки.

Как отмечается, в мире ежегодно скапливается около 25 миллионов тонн отработанных покрышек, которые в большинстве случаев просто некуда девать. Из этих покрышек на переработку отправляется около половины, и то, зачастую их попросту сжигают, что оказывает негативное влияние на окружающую среду. Остальные покрышки выкидываются на свалки.

Специалисты предложили перерабатывать шины и включить полученный материал в состав экологически чистых материалов – геополимеров. В ходе исследований и сравнений различных вариантов резиновой крошки специалисты пришли к выводу, что наилучший результат показывает материал, который был обработан раствором перманганата калия. Этот материал, как отмечается, был способен выдержать наибольшую нагрузку и меньше ломался.

Британские и немецкие учёные недавно заявили, что уже в скором времени произойдёт разрушение ледникового щита Гренландии. Это приведёт к наводнениям и непредсказуемым перепадам температур по всему миру.