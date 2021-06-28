В Петербурге может случиться кризис кадров на предприятиях, занимающихся организацией соцпитания. Причина – нежелание сотрудников следовать распоряжению Минтруда РФ об обязательной вакцинации. У ряда компаний вроде «Северной Столицы» работают люди, не привитые от опасных болезней, и COVID-19 вряд ли станет исключением.

Согласно заявлению министра труда и соцзащиты Антона Котякова, за отказ от вакцинации компании вправе отстранить сотрудников от работы без сохранения зарплаты. Он пояснил, что для некоторых категорий граждан прививки будут обязательными, если соответствующее решение примут санитарные врачи каждого конкретного региона.

В Петербурге обязали вакцинировать 65% работников сферы услуг, общепита, здравоохранения, транспорта, образования, торговли, а также МФЦ и ЖКХ. Выполнить требование следует до 15 августа. Решение об обязательной вакцинации приняли из-за ухудшающейся статистики заболеваемости коронавирусом.

В случае отказа прививаться без объективных на это причин часть сотрудников петербургских пищекомбинатов может потерять заработок. Например, в ООО «Северная Столица» люди не хотят ставить прививки от кори, гепатита и прочих заболеваний, но все равно допущены к работе. Это напрямую нарушает требования СанПиН и угрожает здоровью детей.

В ходе проверки 197-й школы петербургский РПН нашел двух сотрудников, у которых не было сведений ни о прививках, ни об иммунизации. В 211-м лицее аналогичная ситуация: работники не привились от гепатита, краснухи, дифтерии, а также написали добровольный отказ от вакцинации.

Из-за массового отказа делать прививку от COVID-19 «Северная Столица» рискует остаться без сотрудников вообще. Набрать новых сотрудников в штат будет сложно, учитывая, какие низкие зарплаты предлагают комбинаты соцпита. Зачастую повара получают меньше уборщиц.

Мизерные зарплаты, как выяснили СМИ, платит комбинат «Артис-Детское питание». Один из сотрудников комбината в Колпинском районе рассказывал, что за работу пять дней в неделю по восемь часов получает только 25 тыс. рублей. А некоторые повара компании и того меньше – всего по 20 тыс. рублей.

Перед сотрудниками «Северной Столицы» стоит выбор: вакцинироваться и продолжить работу за мизерную зарплату или отказаться от прививки и остаться без денег вообще. В любом случае, школьную еду обязаны готовить те, кто прошел полное медобследование и получил необходимые справки, включая сертификат о вакцинации.