Китайский портал Sohu сегодня, 17 июня, сообщает, что за последнее время российская армия осуществила три новых значимых мероприятия на Ближнем Востоке, которые вызвали большую панику на Западе.

В числе таких мероприятий названы отправка в Сирию на авиабазу ВКС России наиболее опытных пилотов, а также размещение в этом регионе новой мобильной РЛС ПВО-1Л122-1Е для частей Сухопутных войск и развертывание ракетных комплексов «Искандер». Ниже представляем перевод статьи Sohu.

Как следует из сообщений СМИ, Россия направила на Ближний Восток большое количество опытных пилотов, чтобы справиться с потенциальной угрозой в виде истребителей западных стран. Примерно в то же время российская армия разместила в этом районе недавно разработанную мобильную РЛС ПВО 1Л122-1Е, способную обнаруживать цели в «слепых зонах», на малых и средних высотах. Последним значимым шагом стало размещение в Сирии ракетных комплексов «Искандер».

Пентагон выразил свою озабоченность, и даже если на этот раз американские военные обнаружили российское усиление слишком поздно, все равно войскам США в регионе нечего противопоставить России. Особенно это касается самой важной новости – о том, что оперативно-тактическая ракета «Искандер» попала на Ближний Восток. Военные эксперты считают, что такая ракета может полностью изменить ситуацию в регионе.

Фактически, сама ракета «Искандер» является баллистической ракетой малой дальности. В НАТО ей присвоено кодовое наименование SS-26. Впервые она поступила на вооружение российской армии в 2005 году. После нескольких лет доработки ракета «Искандер» расширила свои возможности, было создано несколько её улучшенных моделей.

Версия ракеты «Искандер-Э» в настоящее время продается как экспортная модель на международном рынке вооружений. Наиболее усовершенствованная модель, которая в настоящее время используется в российской армии, – это ракета «Искандер-М», которая на этот раз и была доставлена российским военным в их ближневосточной группировке.

В настоящее время ракета «Искандер-М» имеет большое преимущество по дальности перед ракетой типа «Э». Ракета типа «Э» обладает эффективной дальностью действия 280 километров, а ракета типа «М» – до 500 километров.

Ракета «Искандер-М» использует твердое топливо. В качестве топлива для двигательной установки у самой ракеты есть два метода наведения: согласование по местности и инерционное наведение. Поверхность самой ракеты очень гладкая, и единственный выступ будет отделяться сразу после запуска, поэтому сигнал отражения ракеты на радарах – минимальный. Тем самым существенно улучшена скрытность, а для повышения прорывной способности вражеских сил ПРО ракета «Искандер-М» может запускать две боевых части одновременно. Вторая из них – может быть и крылатой ракетой-«обманкой», и носителем такого же мощного боезаряда, способного сильнее пробить оборону противника.

Ракета «Искандер-М» также обладает высокой степенью надежности. Она может эксплуатироваться в условиях сильных электромагнитных помех, а ракета-носитель без проблем размещается непосредственно в полевых условиях. За исключением совсем уж экстремальных ситуаций, даже если ракета не обслуживается в течение трех лет, она способна сработать нормально, и соответствующему персоналу, необходимому для управления ракетой-носителем и всеми системами, требуется только осуществить запуск.

Помимо обычных осколочно-фугасных боеголовок, ракета «Искандер» может также нести другие типы боезарядов, такие как кассетные, проникающие в землю либо защищенные укрытия, термобарические, а также боезаряды для подавления электромагнитных импульсов.

Таким образом, «Искандер-М» – мощная, надежная и долговечная ракетная система ведущего мирового уровня. После того, как такая ракета будет использована российскими военными на Ближнем Востоке, любым противникам станет трудно думать о каких-либо преимуществах.