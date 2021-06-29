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Натовские учения Sea Breeze существуют уже много лет и когда-то в них даже принимал участие Черноморский флот России. Однако, после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году, эти маневры превратились в антироссийскую акцию, пишет китайское издание Sohu. Эксклюзивный перевод публикации представляет портал Discover24.

В учениях принимают участие Соединенные Штаты и Британия. Последняя продемонстрировала свои намерения в инциденте с эсминцем Defender, который стал своеобразным «анонсом» к маневрам. Хотя и без него было понятно, что «Си Бриз-2021» — это откровенная провокация против РФ.

Кроме того, в учениях принимает участие Германия, которая на днях пригрозила отправить свой боевой корабль в Крым. Ее действия не совсем понятны, так как она поддерживает хорошие отношения с Россией. Во многом из-за «Северного потока-2», который совсем скоро может быть введен в эксплуатацию.

Участвуют в учениях и другие страны НАТО, а также Украина с Грузией. Но они не представляют для РФ такой опасности, как США, Британия и Германия. Впрочем, Москва будет отвечать на любые провокации, независимо от того, кто намерен их организовывать.

Черноморский флот РФ обладает достаточно серьезными силами. Несмотря на то, что флагман – ракетный крейсер «Москва», – в настоящий момент находится в Средиземном море и пугает британский авианосец «Королева Елизавета», в Севастополе и Новороссийске хватает кораблей и подводных лодок, чтобы дать отпор потенциальному противнику.

Воздушно-десантный полк, который подчиняется ЧФ, зенитно-ракетные комплексы С-400, которые до момента приема на вооружение С-500 «Прометей» остаются лучшими в мире, береговые ракетные комплексы и истребители Су-30СМ – все это не просто впечатляет, но еще и дает России возможность контролировать любые телодвижения в Черноморском регионе.

РФ охраняет также важнейшие стратегические объекты в Крыму, привлекая для этой цели подразделения спецназа. Она готова к любым провокациям со стороны НАТО и Украины, которая пытается удовлетворить свои амбиции, но из-за неспособности сделать это, приглашает в Черное море своих западных хозяев.

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