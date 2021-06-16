Россия сейчас является единственным препятствием для получения Соединенными Штатами господства над всем миром. Подобная ситуация уже возникала в прошлом столетии, когда на пути США встал Советский Союз. Однако холодная война и гонка вооружений привела к поражению и распаду СССР.

Два десятилетия Америка уверенно доминировала, но этому пришел конец, когда Россия совершенно неожиданно для нее вновь обрела силу. Сейчас она способна вновь составить конкуренцию США. И хотя Вашингтону это не нравится, он все же не рискует развязывать войну против РФ. Что ему мешает, выясняли эксперты китайского издания Sohu.

По мнению авторов публикации, есть всего два фактора, из-за которых США боятся начинать войну. Первый – это ядерный арсенал РФ, который является почти стопроцентной гарантией сдерживания любого потенциального противника. Второй – наличие союзников, благодаря которым Россия может чувствовать себя защищенной.

О стратегическом сотрудничестве РФ и Пекина говорилось очень много, поэтому его можно даже не рассматривать. Но помимо Китая, у Москвы есть еще один весьма опасный для Соединенных Штатов союзник. Это Индия, которая в настоящий момент занимает на военной мировой арене уверенную четвертую позицию.

Китайские эксперты уверены, что в случае вооруженного конфликта между Россией и США Индия без колебаний станет на сторону Москвы. Все дело в том, что Соединенные Штаты для нее – это не более чем бизнес-партнер, у которого можно купить новейшие виды вооружений. С Россией же эту страну еще со времен СССР связывают особые отношения.

Москва не только продает Нью-Дели новые военные разработки, но и предлагает участие в совместных взаимовыгодных проектах. С таким союзником Россия может не опасаться блицкрига со стороны США, так как под его контролем находится стратегически важный транспортный канал в Индийском океане.

Но и это еще не все. Авторы издания Sohu приводят и еще одну причину, по которой США не рискуют нападать на РФ. Они напоминают, что Вашингтон много лет грозит войной Ирану, но не решается на открытое военное противостояние с ним. Происходит это по той простой причине, что боевые действия между крупными государствами могут затянуться на долгие годы. Чем с удовольствием воспользуются другие страны, для которых битва гигантов окажется более выгодной, чем для них самих.