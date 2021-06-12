Россия проводит военные учения не так часто, как Североатлантический альянс, однако каждые ее маневры превращаются для НАТО в серьезное испытание и провоцируют нервные стрессы. При этом Москва всегда заявляет, что нападать ни на кого не собирается, а лишь проверяет боеготовность своих войск, пишет китайское издание Sohu.

Авторы напоминают последнюю такую проверку, которая состоялась в марте-апреле текущего года. Тогда Россия в минимальные сроки перебросила к своим границам в Воронежской области и на Крымском полуострове многотысячную армию, вооруженную до зубов. Представители НАТО впали в настоящую панику, считая, что Москва готовится к войне. Несладко пришлось и Украине, которая на всех углах кричала о скором нападении России.

В сентябре Североатлантический альянс ожидает новый кошмар. На первый осенний месяц намечены масштабные учения России и Беларуси «Запад-2021», за которыми со страхом будут наблюдать как Украина, так и Соединенные Штаты с НАТО.