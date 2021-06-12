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Жителям российской столицы старшего поколения все еще нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не заразиться коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он настоятельно порекомендовал пенсионерам оставаться дома либо на даче и никуда не выезжать.

Также Собянин предупредил о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте, в местах большого скопления людей и на работе.

Такие заявления мэра связаны с резким увеличением числа заразившихся коронавирусом россиян, которое стало рекордным с начала текущего года. Так, в столице за сутки заболели Covid-19 больше 6 100 человек. Скончалось от инфекции 67 пациентов. В связи с этим в столице до 20 июня продлятся нерабочие дни.

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