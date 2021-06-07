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В информагентстве The Mirror сообщили, что рядом с российско-эстонской границей были задержаны и высажены 6 солдат Британии за пьяный дебош.

Журналисты отмечают, что сотрудники поезда попросили британских военных не мешать другим пассажирам громкими выкриками и агрессивным поведением, однако они никак не отреагировали на данные предупреждения. В результате работникам пришлось вызвать полицию. Очевидцы произошедшего отмечают, что британцы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Солдат высадили в Йыгеве, а затем передали натовским военным полицейским. Отмечается, что они понесут дисциплинарное наказание за свой проступок. При этом в СМИ сообщили, что российские спецслужбы могут воспользоваться неподобающим поведением британских солдат для дискредитации действий Североатлантического альянса.

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