Отправка российских войск в Сирию уже обошлась в примерно 10 миллиардов долларов, но Россия в итоге остается в большом выигрыше, считает автор зарубежной статьи. Поддержание статуса «военной державы» весьма зависит от проведения боевых действий. Такое мнение высказывает крупный китайский военный журнал Sea, Land, Air и Space Inertia World Magazine в своем июньском выпуске. Представляем перевод статьи из этого журнала, опубликованный официальным аккаунтом издания на портале QQ-Tencent.

Новостная сеть Global Network сообщила, что в Совете Безопасности ООН прошло заседание по сирийской проблеме. Страны-участницы в основном обсуждали вопрос послевоенного восстановления Сирии. При этом особо ссорились и спорили между собой британские и российские дипломаты. Также недавно появились сообщения о том, что Россия разместила стратегические бомбардировщики Ту-22M3 на сирийских авиабазах. Стратегический бомбардировщик – самое важное оружие страны. Для его отправки на боевой вылет требуется огромная сумма денег. Размещение таких стратегических бомбардировщиков в Сирии свидетельствует о том, что Россия по-прежнему придает этой стране беспрецедентное значение.

Россия участвует в сирийской войне с 2015 года, образуя коалицию с сирийскими правительственными силами для совместной борьбы с оппозицией, и этот конфликт длится уже шесть лет. Экономика России – отнюдь не процветает, и эта затяжная война за границей негативно влияет на уровень жизни в России. Говорят, что России приходится тратить огромные суммы на военные расходы каждый день, когда бои идут ожесточенно.

Россия лишь однажды, в 2017 году, объявила о своих расходах на сирийскую войну. Как было указано, за два предыдущих года на военные операции России в Сирии было потрачено в общей сложности почти 2,2 миллиарда долларов США. По прошествии шести лет конфликта западные страны в целом считают, что расходы России в Сирии превысили 10 миллиардов долларов США.

Возникает вопрос: война России в Сирии – это обеспечение реальных выгод для себя или постоянная напрасная трата денег? Россия израсходовала огромные средства, но то, что она получает, невозможно измерить в долларах.

Во-первых, после четырех ближневосточных войн в 20-м веке влияние Советского Союза в этом регионе становилось все меньше и меньше, а Соединенные Штаты почти взяли Ближний Восток под свой контроль. Как преемнице Советского Союза, для России остро встал вопрос восстановления своего влияния на Ближнем Востоке. Сирию можно назвать последним надежным союзником России в этом регионе. Соединенные Штаты сознательно пытаются свергнуть там пророссийское правительство. Под руководством Путина Россия решительно вмешалась в военные дела и сохранила надежного партнера.

В то же время Россия сохранила для себя очень важную опору – военный порт Тартус в Сирии. Долгое время это был единственный порт, где Россия могла гарантировать обеспечение своего военно-морского присутствия на Ближнем Востоке. С потерей этой базы влияние России на Ближнем Востоке стало бы значительно ослабленным.

Во-вторых, последние шесть лет Россия не прекращает разработку новых вооружений и военной техники. Новинки военного оборудования могут быть отправлены непосредственно на сирийское поле боя для реальных боевых испытаний, например, как это делается с комплексом ПВО С-400, истребителями Су-35 и Су-57, основными боевыми танками Т-14 «Армата» и так далее. Министр обороны России Шойгу также сообщил, что новое российское оборудование проходит испытания на сирийском поле боя и может быть официально продано внешнему миру после завершения реальных боевых испытаний.

Боевой уровень российской армии также повышается в реальных боях, и это также дает бонусные баллы, когда Россия продает оружие зарубежным странам. Поэтому, хотя Россия расходует миллиарды или даже десятки миллиардов долларов, эту войну следует назвать несомненно нужной для будущего страны.