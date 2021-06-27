Российская атомная подводная лодка, которая была арендована ВМС Индии и совсем недавно возвращена в Россию до истечения срока аренды, вероятнее всего, пережила тяжелую аварию, связанную с ее ядерной энергетической установкой. Такую версию выдвигает публикация на китайском портале QQ-Tencent.

Разумеется, следует учитывать, что отношения между Индией и КНР долгое время находятся в достаточно напряженном состоянии и публикация китайского издания может являться лишь элементом «информационной войны». Тем не менее, представленная версия QQ-Tencent во многом достойна внимания.

Как отмечает издание, Индия, которая реализует многие амбициозные военные программы, очень заинтересована в атомных подводных лодках. Однако из-за того, что у Индии нет полной производственной цепочки в собственной военной промышленности и развитой ядерной энергетики, план строительства индийской армией атомных подводных лодок мог растянуться на долгое время. В конечном итоге Индией было решено получить желаемое за счет аренды на длительный срок.

Индийские Вооруженные силы арендовали у России ударную атомную подводную лодку класса «Щука» (получившую в Индии название «Чакра») в 2012 году на срок до десяти лет. Однако для внешнего мира стало неожиданным, что в момент, когда до истечения контракта оставалось еще полгода, ВМС Индии внезапно и досрочно вернули субмарину России. Чтобы встретить атомную подводную лодку на родине, Тихоокеанский флот России направил для сопровождения эсминец класса «Бесстрашный».

Хотя индийские СМИ скрывали причину возврата подводной лодки, высказывались предположения, что это связано с аварией. Весной прошлого года на подлодке взорвались два снаряда, она получила прямые повреждения, включая даже радиооборудование. Фактически, ВМС Индии избежали серьезных последствий лишь по счастливой случайности, потому что если внезапный взрыв на атомной подводной лодке поражает ядерный реактор, это может перерасти в ядерную аварию или даже катастрофу.

После аварии индийские военные в первую очередь провели обследование и капитальный ремонт пострадавшей АПЛ, но результаты этих мер, похоже, не были оптимистичными. Другими словами, если бы индийская армия действительно отремонтировала подводную лодку, Россия не послала бы ей на встречу эсминец.

Причем это не единственный случай, когда «Чакра» попадала в аварию, будучи в руках ВМС Индии. В октябре 2017 года подводная лодка «Чакра» при входе в порт допустила внезапное столкновение с внешним препятствием, при котором ее гидроакустический щит был серьезно поврежден. QQ-Tencent отмечает, что этот и последовавшие за ним инциденты очень разочаровали российских военных в ВМС Индии.

Россия в настоящее время модернизирует еще одну атомную подводную лодку класса «Щука» и планирует сдать ее в аренду ВМС Индии и этот военный заказ оценивается в сумму до 3 миллиардов долларов США. Когда Россия и Индия подробно обсуждали эту сделку, в ряде публикаций в СМИ звучали предположения, что Индия негласно допускала американских офицеров с визитом на атомную подводную лодку «Чакра», которая в некоторой степени послужила утечке российских военных секретов, так что пока неизвестно, будет ли заключена новая сделка по аренде.