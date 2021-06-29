Ультиматум России может стать законным поводом для уничтожения оппозиции в сирийской провинции Даръа, считает военный эксперт Константин Сивков. Он также объясняет причины такого требования от РФ.

Информация об ультиматуме появилась на страницах турецкого издания Star, после чего ее растиражировали другие СМИ. При этом сообщается, что сирийские старейшины возражают против требования сдать оружие, так как оно якобы нарушает ранее заключенные договоренности.

По словам Сивкова, на самом деле ничего подобного нет. Россия заключала договор с Дамаском и в нем присутствует пункт о принуждении к миру оппозиционных сил, если в этом возникнет необходимость.

До момента, пока САА не начали атаковать правительственные войска, их можно было считать оппозицией. Но сейчас это просто террористы, которым предъявили вполне понятное и однозначное требование. По мнению эксперта, с боевиками еще слишком церемонятся, предоставляя возможность добровольно сдать оружие. Но если они не захотят выполнять требования, их просто уничтожат. Сил у сирийских правительственных войск и у ВКС РФ вполне хватит, чтобы решить эту проблему.