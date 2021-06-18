Литва, которая в своей ненависти к РФ потеряла способность адекватно мыслить, предпринимала попытки сорвать саммит Россия-США. Военный эксперт Константин Сивков раскрыл подробности инцидента.

Все началось с заявления Вильнюса о том, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство Литвы. Ничего этого на самом деле не было, что позже подтвердили и эксперты, и многочисленные мониторинговые сервисы. Но цель провокации заключалась совсем не в обвинениях РФ.

Главной задачей Литвы было если не сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, то хоть как-то повлиять на их ход и в очередной насолить Москве.

По словам Сивкова, Литва не понимает одной простой вещи. Ее лживые заявления и мнения об РФ совершенно не учитываются Соединенными Штатами. Поэтому она просто физически не способна повлиять на исход переговоров, проводимых главами государств куда выше по уровню. Что и подтвердилось на саммите, на котором о Вильнюсе и его провокации никто даже не потрудился вспомнить.