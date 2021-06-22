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Группе сирийских саперов удалось разрушить пещеру, расположенную неподалеку от поселения Эль Латамна и являвшуюся базой для террористов.

Данная информация была раскрыта представителями вооруженных сил РФ, находящихся в Сирии. Отмечается, что пещеру уничтожили с той целью, чтобы боевики больше не смогли складировать в ней припасы или укрываться от бомбардировок. Подрыв прошел успешно – все входы были обрушены.

База террористов была взорвана с использованием трех с половиной тонн различных боеприпасов, которые боевики оставили в населенном пункте после того, как их выбили оттуда бойцы правительственной армии Сирии. Пещера имела ряд разветвленных ходов, а также развитую инфраструктуру, которая включала в себя госпиталь для раненых боевиков и тюрьму для схваченных пленников.

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