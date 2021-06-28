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Синоптики заявили, что уже через два дня на территории Подмосковья произойдет резкое похолодание – температура воздуха опустится почти на 20 градусов.

Отмечается, что жители Московской области вот уже на протяжении недели страдают от аномальной жары, превышающей +33 градусов Цельсия даже в тени. К счастью, это должно будет измениться уже в самое ближайшее время. Сегодня, 28 июня, на улице похолодает до +28 градусов. Ожидаются также проливные дожди с градом.

На следующий день температура воздуха продолжит падать и уже к середине недели достигнет +24 градусов. Ночью она и вовсе опустится до +15 градусов. То есть всего за 48 часов значение на столбике термометра, опустится на 20 градусов. Затем показатели должны будут возвратиться к климатическим стандартам, составляющим около +25 градусов.

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