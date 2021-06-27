Синоптики сообщили, что в ближайшие дни на территории Подмосковья будут наблюдаться так называемые «сухие грозы».

Вчера, 26 июня, жители нескольких районов Московской области обрадовались приходу гроз – на небе появились тучи, возникли сильные порывы ветра и начали сверкать молнии. Все указывало на то, что на землю скоро прольются прохладные капли, но этого так и не случилось. Причина в том, что в регион пришли «сухие грозы».

Согласно словам Александра Шувалова, главы метеорологического центра, речь идет о погодном явлении, при котором капли дождя не достигают земли, но при этом возникают кучевые облака, а также наблюдаются молнии и грозы. При этом в скором времени грозы все же приведут к ливням. В результате температура воздуха снизится до приемлемого уровня.