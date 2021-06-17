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Украина разрабатывает зенитно-ракетный комплекс SD-300, который способен поражать всевозможные воздушные цели на расстоянии до 100 километров. Макет этого ЗРК она представила на выставке «Вооружения и безопасность-2021», которая проходит сейчас в Киеве.

Китайское издание Sina сообщает качестве разработчика комплекса выступает конструкторское бюро «Луч», которое раскрыло ряд технических характеристики СД-300.

Так, ЗРК предназначен для уничтожения беспилотных аппаратов и вертолетов, самолетов и баллистических ракет, управляемых бомб и крылатых боеприпасов. Дальность поражения составляет 100 километров.

Каждый боеприпас, используемый для нанесения ударов, имеет вес в 750 кг и 60-килограммовую боевую часть. Последняя оснащена активной радиолокационной головкой наведения, обеспечивающей точность попадания по целям.

Зенитно-ракетные комплексы имеют по три ракеты-носителя. Каждая из них способна нести 4 боеприпаса, которые в случае нападения с воздуха одновременно уничтожают до 6-8 целей. Диаметр снарядов составляет 30 сантиметров, а длина – более семи метров.

По словам представителей конструкторского бюро, посредством ЗРК можно также атаковать наводные и наземные мишени.

На выставке выставлен только макет ЗРК. По сути – это всего лишь концепт, реализация которого находится на начальных стадиях. Поэтому сроки воплощения проекта в реальность никто назвать не может. Вполне вероятно, что СД-300 так и останется макетом, что нередко происходит на Украине.

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