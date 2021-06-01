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Фаина Савенкова, школьница из города Луганск, решила обратиться к Совбезу ООН, записав специальное обращение на камеру.

Ролик был опубликован на страничке Дмитрия Полянского, заместителя постпреда РФ при ООН. В нем 15-летняя девушка заявила, что членам ООН следует помнить о том, что дети, живущие в Донбассе, тоже обладают правом на мирную жизнь. Она сообщила, что этого невозможно достичь, пока в регионе идет вооруженный конфликт.

Согласно словам российского представителя, обращение Луганской школьницы получилось крайне трогательным. Он напомнил, что детям в Донбассе вот уже на протяжении 7 лет приходится жить в условиях непрекращающейся войны. Полянский добавил, что трудно сдерживать эмоции при получении подобных призывов.

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