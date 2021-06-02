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На стриминговой платформе Netflix с 1 июня начали показывать фильмы «Брат» и «Брат 2».

Как отмечается, платформа перевела слово «бандеровец», которое звучит в одном из эпизодов второго фильма, как «украинский нацистский коллаборационист». Этот перевод возмутил жителей Украины и дошёл до Верховной Рады, где дали обещание поправить перевод и подготовить коллективный иск с этим требованием.

В итоге перевод был исправлен спустя несколько часов. Вместо «Ukraininan Nazi collaborator» был использован перевод «Banderite». Как отметила депутат от партии «Голос» Александра Устинова на своей странице в Facebook, решить эту ситуацию удалось благодаря украинскому программисту, который работает в Netflix.

Недавно на телеканале “Украина” в прямом эфире случайно показали голую девушку. Несмотря на то, что длилось это несколько секунд, кадры успели попасть в Сеть.

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