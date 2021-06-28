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Соединенные Штаты всеми силами хотят внести раскол в давно сложившиеся принципы мироустройства и подкорректировать их под себя, написал в своей статье в издании «Коммерсантъ» глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров. Он также пояснил, что речь идет о попытках США представить Иисуса Христа бисексуалом.

Сейчас новая история Христа, придуманная Соединенными Штатами, распространяется в школах и внесена в учебную программу. При этом горстка адекватных людей, которая рискует бороться с оголтелой пропагандой ЛГБТ, активно преследуются по всей Европе.

Обратившись к теме расширения НАТО на Восток, Лавров пишет, что в России в далекие время можно было просто пожать друг другу руки и обойтись без письменных договоренностей, так как они неукоснительно соблюдались после заключения устного соглашения. Именно так США пообещали РФ не вовлекать в НАТО страны восточной Европы, но слово не сдержали. Мало того, Альянс сейчас заявляет, что никаких устных договоренностей не было.

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