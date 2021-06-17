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Норвежский телеканал NRK продолжает свою программу «сексуального просвещения». На этот раз он опубликовал на главной странице своего интернет-ресурса своеобразный «секс-гид», в котором представлено 60 позиций для занятий любовью. При этом каждая из них сопровождается красочной иллюстрацией.

Этот самый гид, по словам создателей, предназначен абсолютно для всех – как для людей, ведущих активную половую жизнь, так и для пожилых и беременных. Всего за пять дней после публикации на телеканал поступило не меньше сотни жалоб от разъяренных норвежцев, сообщает турецкое издание Cumhuriet.

Рейдер Кристиансен, возглавляющий секцию документального кино на канале NRK, заявил, что лишь часть авторов жалоб назвала появление на сайте эротических фотографий «тревожным сигналом». Остальные пользователи посчитали, что телеканал занимается «не своим делом», так как сексуальная тематика не является частью его общественного мандата. Также многие возмущались, что фотографии оказались именно на главной странице интернет-ресурса.

Не порнография

Кристиансен заявил, что телеканал NRK проводит своеобразную просветительскую работу. Направленную на взрослых, которые сталкиваются с проблемами в сексуальной жизни, и на подростков. Последние из-за многочисленных ограничений черпают знания из порнороликов, что в результате не приводит ни к чему хорошему.

Также Кристиансен отметил, что фото, опубликованные в «секс-гиде», не являются порнографией. На них не виды половые органы, и большинство снимков сделаны с большого расстояния.

По словам представителя канала, жалобы – это не единственная реакция на публикацию «гида». Многие зрители NRK прислали положительные отзывы на него. В социальных сетях один пользователи поздравили телеканал с запуском нового проекта и назвали его великолепным, а другие посчитали странным появление эротических фотографий на государственном ТВ. Однако в целом баланс между положительными и отрицательными отзывами соблюден.

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