Востоковед и политический обозреватель Евгений Сатановский не без иронии предложил Соединенным Штатам закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». По его словам, только эти ЗРК смогут защитить американские базы в Европе от «угрозы с востока».

Сатановский заявил, что российские комплексы однозначно превосходят «позорные» американские системы Patriot. Поэтому их давно пора заменить на новые виды вооружений.

Высказывание эксперта связано с заявлениями американского командования о недостатке оружия для защиты от атак с воздуха военных баз США на территории других государств. Чтобы решить эту проблему, военные потребовали выделить дополнительное финансирование.

Политолог обращает внимание на то, что оборудовать вооружением для отражения нападения с воздуха планируется целых 800 баз. Однако на деле все выглядит не так пессимистично, как говорят военные. Главная их цель – это вытянуть из бюджета еще больше денег на оборонку.

Было бы очень забавно, пишет эксперт, если бы президент США Джо Байден обратился к России для покупки С-400. Вполне вероятно, что российский лидер Владимир Путин не отказал бы ему в этом.