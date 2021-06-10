В информагентстве The National Interest отметили, что новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider, который эксперты считают «наиболее крутым» в мире, сможет без проблем преодолеть защиту ЗРК С-500, разработанных в РФ.

Авторы материала пришли к данному выводу после выступления Тимоти Рэя, главкома глобальных ударов американских ВВС, в котором он заявил, что новый самолет разработан на принципах модульности, поэтому его можно будет легко обновить при появлении новых угроз, например, усовершенствованных ракет или радаров.

Указывается, что у бомбардировщика можно запросто обновить вооружение и скорость обработки информации. Рэй добавил, что в технологическом плане B-21 Raider опережает любые российские или китайские разработки как минимум на десять лет. Ранее в Пентагоне поддержали покупку 145 этих боевых машин.